РосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублів

Першими удар відчули банки. На черзі – громадяни країни-агресора.

Російським банкам потрібно щонайменше 40 млрд руб. на імпортозаміщення POS-терміналів для прийому карток після виходу з країни французького виробника Ingenico. Така оцінка наводиться у листі Асоціації банків Росії (АБР) до Мінпромторгу, пишуть «Вєдомості» з посиланням на документ, інформує ZN.ua .

Компанія Ingenico повністю продала свій бізнес і пішла з Росії в середині 2022 року, а з березня цього року перестала здійснювати техпідтримку пристроїв, що діють. Перед терміналів Ingenico припадає близько 50% всіх працюючих апаратів у Росії, чи близько 2 млн штук, випливає з даних АБР.

У цьому зв'язку банки пропонують уряду виділити представникам платіжної промисловості субсидії заміну іноземних терміналів. Субсидії на заміну такої кількості терміналів потрібні як банкам, так і виробникам техніки.

Очікувано, це прохання не викликало захоплення.

У мінпромторгу Росії, коментуючи лист, заявили, що виробники платіжних терміналів можуть скористатися вже чинними заходами підтримки виробництва радіоелектронної продукції.

У російському Центробанку також відзначають, що Росія має свої розробки програмного забезпечення та операційних систем, але не завжди є альтернативи щодо обладнання та інфраструктури.

Проте, очевидно, банки також знають про можливості "діючих заходів підтримки". І щось їх явно не влаштовує.

Ще за кілька місяців до того, як Ingenico попрощалася з російським ринком, експерти вже обговорили всі можливі майбутні проблеми.

Серед них також зустрічалися оптимісти, які стверджують, що банки легко знайдуть заміну, а громадяни давно мають альтернативи щодо оплати в торгових точках, наприклад, за допомогою QR-кодів, так що ніхто нічого і не помітить.

Інші ж попереджали, що при відході такого великого гравця з платіжного ринку не може бути наслідків. Для росіян це як мінімум подорожчання транзакційних послуг.

Росії знадобиться заміна близько 2 млн. пристроїв. Питання виникають у зв'язку зі створенням та обслуговуванням ПЗ для терміналів. У цьому випадку загальна вартість тільки заміни пристроїв може виявитися приблизно $400 млн. (25-30 млрд. рублів). Це досить багато, особливо якщо доведеться робити подібні кроки у стислому за часом форматі. Тому після виходу Ingenico з Росії — більша частина цієї суми витрат природно перекладатиметься на кінцевих користувачів, а вартість транзакцій може стати дорожчою.