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2022-11-14
Окупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику на Херсонщині
Загинуло 4 млн курей без можливості їх утилізації.
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Окупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївська", що розташована у Херсонській області. Як повідомили у регіональному управлінні агрохолдингу “Укрлендфармінг” в Херсонській і Миколаївській області, через воєнні дії з боку РФ більше 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.
Тільки прямі втрати від знищення окупантами цього виробництва склали близько 800 млн грн. А загальні фінансові втрати від знищення виробництва яєць курячих внаслідок російської агресії на поточний момент сягають 1,5 млрд грн.
Оксана Лебедина, ZN.ua