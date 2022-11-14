Окупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику на Херсонщині

Окупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївська", що розташована у Херсонській області. Як повідомили у регіональному управлінні агрохолдингу “Укрлендфармінг” в Херсонській і Миколаївській області, через воєнні дії з боку РФ більше 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.

Тільки прямі втрати від знищення окупантами цього виробництва склали близько 800 млн грн. А загальні фінансові втрати від знищення виробництва яєць курячих внаслідок російської агресії на поточний момент сягають 1,5 млрд грн.