Ціни на газ у Європі впали до мінімального рівні за два роки

Вірогідно, що вартість газу продовжить падати.

Біржові ціни на газ у Європі вперше починаючи з 20 травня 2021 року впали нижче за $300 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані ICE, передає галузеве видання enkorr, інформує ZN.ua .

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Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 10:25 за київським часом знизилася до $297,06/тис. куб м, або 26,8 євро за МВт-год. Із початку торгів ціни знизилися на 3,3%.

Ціни на газ у Європі знизилися до рівня червня 2021 року на тлі надлишку пропозиції та прогнозів спекотного літа. Вони скорочувалися через велику пропозицію СПГ, високі запаси та падіння попиту на газ на континенті. Також додатковими факторами могли стати перші спільні тендери із закупівлі газу країнами ЄС, а також збільшення частки вітрогенерації у виробленні електроенергії.