Тарифи на електроенергію в Україні та Європі: порівняння цін

Ціни на електроенергію в Україні на сьогоднішній день нижчі за ринкові, і саме з цієї причини влада збирається переглянути тарифи для населення у бік підвищення. Щоб переконатися, що українці платять за світло справді менше, ніж більшість жителів інших європейських країн, розглянемо цінники в Європі.

Де дешевше: порівняння тарифів на електроенергію в Україні та Європі

Так, навіть в умовах війни електроенергія в Україні коштує дешевше, ніж у сусідніх Румунії, Польщі та Словаччині, не кажучи вже про Німеччину та Швейцарію.

Скільки платять за електроенергію європейці

Найдорожче світло в Європі виявилося в Греції – там за 1 МВт-годину доводиться викладати 191,66 євро (7511,31 грн). Друге місце за ціною електроенергії посідає Італія, де 1 МВт-година коштуватиме 174,44 євро (6836,44 грн). Замикає трійку лідерів антирейтингу вартості електроенергії Швейцарія – 157,46 євро (6170,98 грн) за МВт-годину.

Де дешевше: порівняння тарифів на електроенергію в Україні та Європі

Найдешевше в ЄС електроенергія коштує у Португалії – лише 69,53 євро за 1 МВт-годину. У сусідній Іспанії ціна на МВт-годину всього на 20 євроцентів дорожча – 69,73 євро (2732,77 грн). Це й не дивно, адже Португалія, зокрема, один із європейських лідерів у галузі зеленої енергетики. Крім того, Португалія та Іспанія імпортують газ із півночі та заходу Африки, що робить їх максимально незалежними від російського газу.

Також до переліку країн ЄС, в яких електроенергія виявилася дешевшою, ніж в Україні, входять Фінляндія (78,87 євро – 3090,98 грн) та Швеція (80,66 євро – 3161,13 грн).

Країни Прибалтики (Естонія , Латвія та Норвегія) платять за МВт-годину електроенергії менше 100 євро. Сусідні Данія та Литва платять дорожче: МВт-година їм коштує 107,57 (4215,75 грн) та 103,17 євро (4043,31 грн) відповідно.

Скільки коштує електроенергія в Україні

В Україні на сьогоднішній день 1 МВт-година електрики за нинішнім курсом коштує лише 83,28 євро (3263,81 грн).

В умовах війни Україна імпортує електроенергію у розмірі встановленого Європою ліміту – 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. А експорт електроенергії, виробленої на українських ТЕЦ, АЕС та ГЕС, за кордон не відбувається. Основний імпорт наразі із сусідніх Словаччини та Румунії.

Раніше експерти назвали основні сценарії щодо формування нових тарифів на електроенергію, які розглядають в українському парламенті.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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