Ціни на квартири в Європі дешевші, ніж у Києві: названі міста, в яких житло коштує недорого

Незважаючи на те, що європейські ціни на все в основному відчутно вищі за українські, все ж у деяких містах Європи ціни на квартири дешевші, ніж у Києві. Причому подекуди вартість квадратного метра вдвічі нижча, ніж в українській столиці.

Видання NV назвало міста в ЄС, у яких можуть придбати власний кут навіть українці із середнім статком. Водночас у Києві аналогічне житло не багатьом по кишені.

На сьогодні середня вартість квадратного метра київської житлової нерухомості становить 1,3 тисячі доларів. Водночас, у деяких містах ЄС можна придбати житло практично вдвічі дешевше.

Наприклад, у румунському місті Сучава, розташованому неподалік від кордону з Україною, цілком реально купити однокімнатну квартиру за 35-40 тисяч євро. Та й у румунській столиці за аналогічне житло доведеться віддати набагато менше, ніж у столиці України. В Бухаресті "однушку" можна купити за 54 тисячі євро.

Набагато дешевше, ніж у Києві, коштує нерухомість і в Болгарії. За словами менеджера Bulgarovo Стефана Вілчева, з початком війни в Україні багато наших співгромадян уже встигли придбати в цій країні власне житло. Вони приїхали до Болгарії біженцями і, спокусившись дешевизною місцевих квадратних метрів, вирішили купити собі тут нерухомість.

Наприклад, у Софії квадратний метр житла коштує лише 500 євро, що набагато нижче, ніж у Києві. І навіть у курортних містах біля моря квадратний метр коштує близько 1000 доларів, що також дешевше, ніж в українській столиці.

Наприклад, за доволі простору трикімнатну квартиру площею 100 кв. м у місті Свєті-Влас потрібно віддати 70 тисяч євро. А двокімнатна квартира покращеного планування в новобудові коштуватиме близько 100 тисяч євро. Це вже за цінами Києва – 1,2-1,3 тис. євро за квадратний метр.

Нагадаємо, в Києві подешевшали квартири на вторинному ринку. При цьому розкид за цінами в залежності від району столиці дуже високий.