В Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіони

Найдорожче будувати житло у Києві, а найдешевше – на Кіровоградщині

В Україні визначили області, де вартість спорудження житла є найдорожчою та найдешевшою. Розрахунок виконали експерти Мінрегіонбуду станом на 1 квітня, обчислюючи вартість 1 квадратного метра загальної площі квартир будинку, з урахуванням податку на додану вартість, інформує ZN.ua .

За підрахунками спеціалістів міністерства, найдешевшою областю для будівництва є Кіровоградська. Тут можна спорудити житло за ціною 18,3 тисячі грн. Майже такі самі розцінки є в Закарпатській та Житомирській області – відповідно 18,7 та 18,9 тисячі грн.

Мінрегіон

Найдорожчим є будівництво в столиці. Тут ціна за квадратний метр житла сягає показника 25 183 грн. Дещо менші, але найвищі ціни серед областей – в Харківській та Донецькій області – відповідно 22,64 і 22,63 тисячі гривень.

Середній показник вартості в більшій частині областей України – не менше 20-21 тисячі грн за квадратний метр.

Раніше Держстат оприлюднив перелік регіонів, в яких найактивніше відбувалось будівництво у 2023 році. В цьому переліку є п\'ятірка лідерів: Київська область -1,387 млн кв. м, місто Київ – 1,013 млн кв. м; Львівська область – 769,4 тис. кв. м; Вінницька область – 658,5 тис. кв. м; Івано-Франківська область – 526 тис. кв. м.

Традиційні лідери з будівництва – Одеська та Дніпропетровська наразі мають середній показник – 294,5 тис. кв. м та 235,1 тис. кв. м відповідно.