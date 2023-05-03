Процес пішов: Росія вже не ховаючись надрукувала півтрильйона рублів

За пропагандистськими легендами про причини збільшення грошової маси проглядає катастрофічне становище російської скарбниці.

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Війна та окупація окремих територій України вже вилазить Росії боком – довелося вже відкрито запустити емісію та надрукувати півтрильйона рублів, нібито для окупованих регіонів. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

"Обсяг готівки в обігу різко збільшився в Росії. За лютий - березень цього року "кеш" побільшав на 510 млрд руб., а його загальний обсяг в економіці сягнув рекордних 16,7 трлн руб.", - пише The Moscow Times з посиланням на дані російського Центробанку.

При цьому росіян намагаються запевнити, що це звичайне явище з деякими особливостями поточного періоду.

"У попередні роки кількість готівки в обігу зростала до новорічних свят, але потім поступово знижувалась протягом першого кварталу, але цього року цього не сталося", - зазначає віце-президент Асоціації банків Росії (АБР) Олексій Войлуков.

Саме Войлуков запустив у російському ЗМІ меседж, що гроші були надруковані нібито для окупованих регіонів, при цьому ненав'язливо підмінюючи факт тимчасової окупації формулюванням "анексія".

"Одна з основних причин - емісія рублів для анексованих регіонів України", - зазначив Войлуков.

Як пише The Moscow Times, всього для організації розрахунків у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях може знадобитися щонайменше 900 млрд готівки.

Однак у російських ЗМІ не складно простежити тенденцію наростання готівкової грошової маси на руках населення і без окупованих територій.

Так, за підсумками вересня 2022 року обсяг готівки на руках у населення та бізнесу досяг рекорду з 2015 року - початку ведення цієї статистики, і склав 14,2 трлн рублів. Це випливає із даних Центробанку, які проаналізували «Известия». За рік показник зріс на 1 трлн рублів, а різкі сплески попиту спостерігалися у лютому та вересні.

Щоправда, росіянам цей факт подали як просту недовіру громадян до банківської системи.

"Зростання обсягу готівки пов'язане з підвищенням нестабільності в поточній ситуації на тлі введення антиросійських санкцій та змін в економіці", - пояснював голова правління Асоціації російських банків Олег Скворцов, не вдаючись до подробиць подібної версії.

Але вже в січні 2023 року на сайті Центробанку Росії вийшло повідомлення, яке розбивало втішну версію Скворцова вщент. У Банку Росії повідомили, що за 2022 рік грошова маса в РФ збільшилася на 24,4% - на 5 трлн. 514,7 млрд. рублів (на 7,2%), до 82 трлн. 388,0 млрд. рублів.

І ось уже в квітні знадобилися нові версії того, чому в Росії запустили друкарський верстат.