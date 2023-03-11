На тимчасово окупованих територіях Луганщини значна нестача готівки — ОВА

В тимчасово окупованих районах Луганщини значна нестача готівки. Невміння загарбників організувати прості процеси життєзабезпечення поступово проявляється в кожній сфері. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, кількість банкоматів і терміналів у регіоні обмежена, подекуди їх робота заблокована.

Обсяг готівки, яка завозиться з Росії, протягом року ніхто не змінював. Втім, на її отримання зараз претендує не тільки місцеве населення, а й десятки тисяч військових РФ , які базуються в області.

«Пріоритет надають, звісно, бойовикам. Те, що залишиться, видають цивільним клієнтам банку. Черги із невдоволених зростають щодня», - заявили в ОВА.