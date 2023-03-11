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2023-03-11
На тимчасово окупованих територіях Луганщини значна нестача готівки — ОВА
Кількість банкоматів і терміналів у регіоні обмежена, подекуди їх робота заблокована, інформує
В тимчасово окупованих районах Луганщини значна нестача готівки. Невміння загарбників організувати прості процеси життєзабезпечення поступово проявляється в кожній сфері. Про це
Зокрема, кількість банкоматів і терміналів у регіоні обмежена, подекуди їх робота заблокована.
Обсяг готівки, яка завозиться з Росії, протягом року ніхто не змінював. Втім, на її отримання зараз претендує не тільки місцеве населення, а й десятки тисяч військових РФ, які базуються в області.
«Пріоритет надають, звісно, бойовикам. Те, що залишиться, видають цивільним клієнтам банку. Черги із невдоволених зростають щодня», - заявили в ОВА.
Анастасія Гурін, ZN.ua