На тимчасово окупованих територіях Луганщини значна нестача готівки — ОВА

Кількість банкоматів і терміналів у регіоні обмежена, подекуди їх робота заблокована, інформує ZN.ua.

В тимчасово окупованих районах Луганщини значна нестача готівки. Невміння загарбників організувати прості процеси життєзабезпечення поступово проявляється в кожній сфері. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, кількість банкоматів і терміналів у регіоні обмежена, подекуди їх робота заблокована.

Обсяг готівки, яка завозиться з Росії, протягом року ніхто не змінював. Втім, на її отримання зараз претендує не тільки місцеве населення, а й десятки тисяч військових РФ, які базуються в області.

«Пріоритет надають, звісно, бойовикам. Те, що залишиться, видають цивільним клієнтам банку. Черги із невдоволених зростають щодня», - заявили в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війниЦіни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
США наклали санкції на мережу китайських компаній, що допомагала Ірану у виробництві дронівСША наклали санкції на мережу китайських компаній, що допомагала Ірану у виробництві дронів
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Блок рекламы


Похожие новости
«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор
У тимчасово окупованому Криму спостерігається дефіцит медикаментів – ЦНСУ тимчасово окупованому Криму спостерігається дефіцит медикаментів – ЦНС
Польські банки ввели комісію за зняття готівки з українських картокПольські банки ввели комісію за зняття готівки з українських карток
Пекарі та молочники деокупованих регіонів отримають 35 потужних генераторів. Решта підприємств АПК — грошову компенсаціюПекарі та молочники деокупованих регіонів отримають 35 потужних генераторів. Решта підприємств АПК — грошову компенсацію
Окупанти насильно насаджують рублі на захоплених територіях – ЦНСОкупанти насильно насаджують рублі на захоплених територіях – ЦНС
Податкова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівкиПодаткова реформа в Україні: військовий збір підвищать вдвічі та запровадять податок на зняття готівки
Зняття готівки в банкоматах: в Україні почав діяти "банкоматний роумінг"Зняття готівки в банкоматах: в Україні почав діяти "банкоматний роумінг"
Блекаут. Німеччина готується до екстрених поставок готівкиБлекаут. Німеччина готується до екстрених поставок готівки
Жителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від УкраїниЖителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від України
На звільнених територіях Харківщини відновлюють роботу банки: адреси відділень та банкоматівНа звільнених територіях Харківщини відновлюють роботу банки: адреси відділень та банкоматів
Последние новости
Подгружаем последние новости