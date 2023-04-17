Мінекономіки Росії порахувало ВВП окупованих територій України

ВВП чотирьох регіонів склало 2 трлн рублів.

Міністерство економіки Росії оцінило валовий внутрішній продукт (ВВП) ЛДНР, а також Запорізької та Херсонської областей у 2 трлн рублів. Про це пишуть РосЗМІ із посиланням на міністерство, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що всього обсяг ВВП Росії з урахуванням цих чотирьох регіонів (окупована територія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей) у 2023 році складе 159,81 трлн руб., а без них - 157,777 трлн руб. Тобто на зазначені регіони припадає близько 1% ВВП РФ.

Нагадаємо, що в даних Мінекономіки РФ за минулий рік також було враховано «нові території» - тобто по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, що, за оперативними оцінками Міністерства економіки України, падіння валового внутрішнього продукту в лютому 2023 року сповільнилося і склало 26%, що краще за показник січня – 32%.