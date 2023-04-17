До 14 вересня тимчасово скасовано комісію на перекази Western Union з Польщі: які умови

З Польщі можна надсилати тільки злоті. В Україні - отримати кошти у гривнях, доларах або євро за вибором.

До 14 вересня Українці можуть здійснювати міжнародні перекази Western Union з Польщі абсолютно безплатно, тобто без комісії. Це можна зробити на картки ПриватБанку через кілька польських веб або мобільних додатків, повідомляється на офіційному сайті ПриватБанку.

До 14 вересня тимчасово скасовано комісію на перекази Western Union з Польщі: які умови
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Відправити кошти з Польщі в Україну дозволяється через банкінги Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank. Тариф за відправлення – 0%, він діятиме до 14 вересня 2023 року, інформує ZN.ua.

Плюс ПриватБанк знизив тарифи на надсилання переказів Western Union у пунктах обслуговування та покращив курс конвертації зі злотих в потрібну валюту.

Аби здійснити відправлення, потрібно мати відкритий рахунок в одному з перелічених фінустанов Польщі. Далі в мобільному застосунку чи на сайті треба лише ввести персональні дані отримувача, суму переказу, обрати валюту та країну.

З Польщі можна надсилати тільки злоті. В Україні клієнти ПриватБанку отримають кошти у гривнях, доларах або євро за вибором.

Щоб забрати відправлення, необхідно спершу дізнатися контрольний номер. Гроші будуть доступні в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматах і відділеннях.

Раніше ПриватБанк також скасовував комісію на переказ коштів з карток польських і німецьких банків. Для цього необхідно зайти в меню "Сервіси", вибрати розділ "Перекази", натиснути "На карту", заповнити реквізити та ввести номер українського рахунку. Акція діє до 25 червня лише для карток компаній, емітованих у Польщі та Німеччині.


Лія Ільченко, ZN.ua





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