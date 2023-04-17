До 14 вересня тимчасово скасовано комісію на перекази Western Union з Польщі: які умови

З Польщі можна надсилати тільки злоті. В Україні - отримати кошти у гривнях, доларах або євро за вибором.

До 14 вересня Українці можуть здійснювати міжнародні перекази Western Union з Польщі абсолютно безплатно, тобто без комісії. Це можна зробити на картки ПриватБанку через кілька польських веб або мобільних додатків, повідомляється на офіційному сайті ПриватБанку.

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Відправити кошти з Польщі в Україну дозволяється через банкінги Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank. Тариф за відправлення – 0%, він діятиме до 14 вересня 2023 року, інформує ZN.ua .

Плюс ПриватБанк знизив тарифи на надсилання переказів Western Union у пунктах обслуговування та покращив курс конвертації зі злотих в потрібну валюту.

Аби здійснити відправлення, потрібно мати відкритий рахунок в одному з перелічених фінустанов Польщі. Далі в мобільному застосунку чи на сайті треба лише ввести персональні дані отримувача, суму переказу, обрати валюту та країну.

З Польщі можна надсилати тільки злоті. В Україні клієнти ПриватБанку отримають кошти у гривнях, доларах або євро за вибором.

Щоб забрати відправлення, необхідно спершу дізнатися контрольний номер. Гроші будуть доступні в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматах і відділеннях.

Раніше ПриватБанк також скасовував комісію на переказ коштів з карток польських і німецьких банків. Для цього необхідно зайти в меню "Сервіси", вибрати розділ "Перекази", натиснути "На карту", заповнити реквізити та ввести номер українського рахунку. Акція діє до 25 червня лише для карток компаній, емітованих у Польщі та Німеччині.