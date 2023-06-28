Відмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ні

У нестабільний період в світі зростає попит на готівку.

Банківська система України технічно готова до того, щоб повністю відмовитися від готівкових розрахунків, але такого немає в жодній країні світу. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час прес-брифінгу, інформує ZN.ua.

Відмова від готівки: в НБУ заявив, що банківська система готова, а Україна - ні
© Катерина Рожкова / Facebook

“Технології сьогодні дозвляють, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватись через вбудований в телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова“, – пояснила заступниця голови регулятора.

Однак залишається питання, чи готова до цього Україна.

“Я не знаю жодної країни в світі яка би повністю відмовилась від готівки. І більше того, навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, населенню це не подобалось… Я не впевнена, що ми можемо заявляти про те, що ми забезпечимо нульовий обсяг готівки в обігу”, – додала вона.

Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова додав, що у 2022 році світові регулятори та органи, відповідальні за фінансову стабільність, відзначали зростання попиту на готівку в умовах невизначеності.


Олена Середа, ZN.ua





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