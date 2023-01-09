Пекарі та молочники деокупованих регіонів отримають 35 потужних генераторів. Решта підприємств АПК — грошову компенсацію

Міністерство аграрної політики та продовольства України передасть 35 потужних генераторів – до 1 МВт – виробникам хліба та молокозаводам, які знаходяться на деокупованих територіях, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

«Звернень є багато, значно більше, ніж треба. 35 великих — сотні кіловат до 1 МВт — передаємо хлібзаводам, молокозаводам на деокупованих територіях», — сказав Сольський.

Безперебійне електропостачання необхідне хлібозаводам через особливості технологічного циклу, що потребує від шести й більше годин, і навіть коротке відключення енергії призводить до браку для всієї партії.

За словами Сольського, інші підприємства АПК, котрі потребують допомоги у вирішенні питання незалежного енергозабезпечення, отримуватимуть фінансову підтримку. “Решта в цьому напрямку будуть отримувати грошима до 5 мільйонів гривень, — зазначив міністр. — Насамперед, елеватори — перше місце, куди привозимо зерно», — сказав Сольський.

Нагадаємо, Світовий банк виділив 50 млн дол. на програму енергозабезпечення елеваторів в Україні протягом 2023 року. «Спочатку включимо елеватори, а вже потім додамо ще якісь підприємства», — зазначив Сольський.

На участь в програмі можуть розраховувати також підприємства, які закупили генератори в кінці 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що станом на 4 січня, вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад сім тисяч генераторів потужністю до 100 кіловат і понад 600 генераторів більше 100 кіловат, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо.

Одночасно Мінагрополітики формує перелік підприємств аграрного сектору та харчової промисловості як об’єктів критичної інфраструктури, що є важливими для продовольчої безпеки. Такі підприємства матимуть додаткові інструменти для гарантій отримання електроенергії.

Уряд на початку грудня 2022 року надав підприємствам хлібобулочної та молокопереробної галузей пріоритет в електропостачанні, віднісши їх до бізнесу, що виробляє критично важливу для населення продукцію.

За даними Всеукраїнської асоціації пекарів, більшість хлібозаводів країни отримують у повному обсязі електроенергію завдяки прямим домовленостям з військово-цивільними адміністраціями, проте перебої з електропостачанням суміжних галузей не дають сформувати запаси сировини для випікання хліба.

Підприємства суміжних із випіканням хліба галузей не отримують у повному обсязі електроенергію через планові та аварійні відключення електрики, тому хлібозаводи не можуть сформувати запаси борошна, олії чи цукру на кілька днів.