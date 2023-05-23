"Укрнафтобуріння" вимагає від НАБУ розслідувати спробу захоплення підприємства

Газовидобувна компанія "Укрнафтобуріння" звернулася до НАБУ із закликом розслідувати питання передачі заарештованих активів компанії в управління ПАТ "Укрнафта".

Спробу привласнення активів "Укрнафтобуріння" вони назвали правопорушенням, пише УНІАН, інформує Апостроф.

"Відносно ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" та його акціонерів групою осіб, до складу якої входять державні службовці, зокрема посадові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора України, Кабінету Міністрів України, які діють в інтересах директора ПАТ "Укрнафта" Корецького С.Ф. та інших наразі невстановлених осіб, якими контролюється останній, вчинено ряд корупційних кримінальних правопорушень, метою яких є протиправне заволодіння активами Компанії", - повідомляється у заяві.

"Укрнафтобуріння" з 2010 по 2022 інвестувала у Сахалінське родовище понад 6 млрд грн, пробурила близько 20 свердловин, здійснила понад 50 капремонтів свердловин, сплатила до бюджету близько 24 млрд грн податків та зборів, видобуток газу склав понад 6 млрд куб.м. Сукупна вартість активів "Укрнафтобуріння" за 2022 склала 21,1 млрд грн.

За даними компанії, спершу акції "Укрнафтобуріння" були незаконно арештовані шляхом "службового підроблення" посадовими особами ДБР та Офісу Генпрокурора. Так, відповідно до ухвали слідчої судді Печерського райсуду від 3 травня, "факт наявності якого був замовчаний", дані, які б підтверджували, що корпоративні права "Укрнафтовидобування" відповідають критеріям речового доказу, були відсутні. Однак посадовці звернулися до судді із клопотанням повторно, що за відсутності нових даних називають"зловживанням процесуальними правами". 4 травня "було постановлено неправосудне рішення суду про накладення арешту на акції "Укрнафтобуріння". Як повідомляє "Укрнафтобуріння", неправомірні дії вчинили посадові особи АРМА.

Як запевнює "Укрнафтобуріння", жоден з критеріїв ст. 21-1 Закону про АРМА не може бути застосований до корпоративних прав компанії, і додають, що АМКУ визнав пропозицію уряду стосовно передачі активів підприємств в управління ПАТ "Укрнафта" концентрацією, а за здійснення концентрації без згоди АМКУ, учасники концентрації та посадові особи притягуються до відповідальності згідно Закону "Про захист економічної конкуренції".

"Всі задіяні члени злочинного угруповання знали про відсутність загроз безперервного функціонування активів та незаконність внесення на розгляд Уряду питання передачі акцій ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління ПАТ "Укрнафта" за спеціальною процедурою, про що були особисто письмово повідомлені представником ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та через ЗМІ", - наголошують в "Укрнафтобуріння".

У компанії підсумовують, що кінцевою метою зазначених дій є отримання "доступу до фінансових та матеріальних ресурсів підприємства з метою їх подальшого безконтрольного привласнення та використання у власних цілях".


Іван Троянов, Апостроф





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