Уряд пропонує не оподатковувати компенсацію за іпотечними кредитами

Уряд підтримав законопроект, який передбачає, що компенсація за іпотечним кредитом не буде оподатковуватися. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд пропонує не оподатковувати компенсацію за іпотечними кредитами
Фото: pixabay.com

«Наразі в Україні діє програма „єОселя“, якою можуть скористатися військовослужбовці, захисники України, медичні працівники, науковці, вчителі. Згідно із законопроектом, не потрібно буде сплачувати ані 18% податку на доходи фізичних осіб, ані 1,5% військового збору. Це зменшить фінансовий тиск на родини, які отримали житло та виплачують кредит», — зазначив Шмигаль.

Загалом майже тисяча родин отримали житло завдяки програмі «єОселя». Видано пільгових кредитів на 1,2 млрд грн.

Крім того, Кабмін розширив програму «єРобота». Додано три нові види грантів для ветеранів та збільшено географію програми ще на вісім областей.

За словами прем'єра, українці подали вже майже 23 тисячі заявок на програми безповоротних грантів. Крім того, створено 3,5 тисячі нових бізнесів.





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