Жителі окупованих територій Запорізької області продовжать отримувати пенсії від України

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області Україна продовжить виплачувати соціальні виплати. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами виплачуватись будуть і зарплати вчителям, медикам та інші соціальні виплати.

«Принципова позиція президента і уряду: Мелітополь - це українське місто, яке буде деокуповано. Тож пенсії, соцвиплати, зарплати освітянам, медикам та працівникам бюджетної сфери будуть профінансовані й у 2023-у році», - наголосив Федоров.

За словами Федорова, більшість пенсіонерів (90% ) отримують виплати на банківські картки і наступного року вони так само їх будуть отримувати.

Проте існують і певні проблеми. Зокрема, ті люди, у кого немає банківської карти. Але, за словами мера, кошти цих людей нікуди не дінуться.

«Є проблема з виплатами мешканцям, які не встигли оформити картки до того, як рашисти заблокували функціонування нашої банківської системи в Мелітополі. Проте і цим людям кошти нараховуються. Вони акумулюються на спеціальних рахунках і можуть бути отримані відразу після деокупації або після виїзду на підконтрольну Україні територію», - пояснив мер.

Іван Федоров додав, що інші соціальні виплати, як і зарплати освітянам, медикам та працівникам бюджетної сфери також закладені у бюджет на наступний рік.