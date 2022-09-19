На звільнених територіях Харківщини відновлюють роботу банки: адреси відділень та банкоматів

На деокупованих територіях Харківщини відновлюють роботу українські банки. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій України.

За повідомленням відомства, першими розпочнуть роботу державні Ощадбанк та ПриватБанк.

«20 вересня відбудуться перші організовані виїзди мешканців Куп'янська до його найближчих відділень», - йдеться у повідомленні.

Автобуси відправляться з Куп’янська до:

м. Чугуїв (вул. Старонікольська, 33)

м. Харків (вул. Біблика, 20/8).

В банку пообіцяли, що відділення будуть повністю готові до прийому громадян і там працюватиме необхідна кількість персоналу та буде достатньо готівки.

Також планується, що відновлять роботу такі відділення:

м. Балаклія – 19-20 вересня. Це відділення дозволить обслуговувати не лише мешканців міста, а й найближчих сіл.

смт Шевченкове – до кінця вересня.

Відновлюється і робота банкоматів. Вони вже запрацювали у смт Золочів та м. Дергачі. Низка банкоматів відновлять роботу цього місяця: смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.

«У м. Дергачі, де відділення і банкомати ще не працюють, Ощадбанк запускає послугу «Готівка на касі». Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали», - додають у відомстві.

Мінреінтеграції також оприлюднило інформацію про відновлення роботи ПриватБанку на деокупованій Харківщині.

В Дергачах обіцяють відкрити відділення 25 вересня. Також працюють чотири банкомати у Дергачах та Злочеві.