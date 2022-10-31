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2022-10-31
ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"
Він проходить по справі про заподіяння банку 206 млн збитків, інформує
Колишньому посадовцю "Укргазбанку" призначили заставу© ukrgasbank.com
Вищий антикорупційний суд сьогодні на засіданні обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків, повідомляє пресслужба НАБУ.
«Заслухавши аргументи сторін, суд ухвалив застосувати до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави», -
Суд додатково поклав на підозрюваного низку процесуальних обов'язків:
- прибувати до детектива, прокурора та до суду на першу вимогу;
- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
«Строк дії постанови щодо покладених обов'язків – до 31 грудня 2022 року включно», - резюмували в НАБУ.
Артем Руденко, ZN.ua