ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"

Він проходить по справі про заподіяння банку 206 млн збитків, інформує ZN.ua.

ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту
Колишньому посадовцю "Укргазбанку" призначили заставу
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Вищий антикорупційний суд сьогодні на засіданні обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків, повідомляє пресслужба НАБУ.

«Заслухавши аргументи сторін, суд ухвалив застосувати до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави», - йдеться у повідомленні.

Суд додатково поклав на підозрюваного низку процесуальних обов'язків:

  • прибувати до детектива, прокурора та до суду на першу вимогу;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

«Строк дії постанови щодо покладених обов'язків – до 31 грудня 2022 року включно», - резюмували в НАБУ.


Артем Руденко, ZN.ua





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