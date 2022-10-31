ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"

Вищий антикорупційний суд сьогодні на засіданні обрав запобіжний захід для колишнього директора департаменту "Укргазбанку", який є підозрюваним у справі про заподіяння банку 206 млн збитків, повідомляє пресслужба НАБУ.

«Заслухавши аргументи сторін, суд ухвалив застосувати до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави», - йдеться у повідомленні.

Суд додатково поклав на підозрюваного низку процесуальних обов'язків:

прибувати до детектива, прокурора та до суду на першу вимогу;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

«Строк дії постанови щодо покладених обов'язків – до 31 грудня 2022 року включно», - резюмували в НАБУ.