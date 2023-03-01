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2023-03-01
Коболєву все ж таки обрали запобіжний захід із можливістю внести заставу та обов'язками
Рішення апеляції вже схвально прокоментували в Центрі протидії корупції, інформує
© Нафтогаз України
Вищий апеляційний антикорупційний суд все ж таки обрав запобіжний захід ексголова "Нафтогазу" Андрію Коболєву, через півтора місяця після того, як у січні суддя ВАКС Олег Федоров залишив клопотання детектива НАБУ без задоволення. Про це
Коболєву призначили 229 млн грн застави з обов?язками прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонні паспорти.
Лія Ільченко, ZN.ua