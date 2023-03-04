Захід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial Times

Країни заходу вимагають від Об'єднаних Арабських Еміратів припинити експорт критично важливих товарів до Росії, які можуть допомогати РФ у війні проти України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

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Офіційні представники США , ЄС і Великої Британії протягом останніх тижнів відвідали ОАЕ, щоб роз'яснити весь спектр своїх торговельних обмежень і змусити чиновників країни закрити можливі порушення санкцій.

Уряд США занепокоєний тим, що ОАЕ стають центром переправлення таких товарів, як електроніка, які можуть бути перенаправлені на допомогу російським військовим.

Особливе занепокоєння, за словами людей, знайомих з дискусіями, викликає так званий «реекспорт», коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.

Джеймс О'Брайен, голова американського офісу з координації санкцій, приєднався до посланника ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана і Девіда Ріда, голови директорату з питань санкцій Британії, під час візиту до ОАЕ минулого місяця, щоб наголосити на своїй позиції.

«Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт і визнали, що цей реекспорт є проблемним», — сказав він.

Експорт з ОАЕ до РФ

За даними російської митниці, експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії минулого року зріс більш ніж у 7 разів до майже $283 млн, що зробило цю категорію найбільшим типом продукції, що поставляється в цьому напрямку.

У 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а обсяг торгівлі цією продукцією підскочив до $24,3 млн у минулому році з $1,6 млн у 2021 році. ОАЕ також минулого року експортували до Росії 158 безпілотників на суму майже $600 тисяч.

Наслідки для бізнесу

Американські чиновники підкреслюють потенційні наслідки для бізнесу, залученого до сприяння поставок товарів, які можуть бути використані російськими військовими.

«Частково послання для приватного сектору в будь-якій з цих країн полягає в тому, що вони грають в рулетку. Будь-хто, хто торгує цими товарами, тепер підпадає під санкції, тому що деякі з товарів, які вони постачають, з'являються на полі бою», — заявив О'Брайен.