Захід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial Times

Країни заходу вимагають від Об'єднаних Арабських Еміратів припинити експорт критично важливих товарів до Росії, які можуть допомогати РФ у війні проти України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Захід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial Times
Фото: pixabay.com

Офіційні представники США, ЄС і Великої Британії протягом останніх тижнів відвідали ОАЕ, щоб роз'яснити весь спектр своїх торговельних обмежень і змусити чиновників країни закрити можливі порушення санкцій.

Уряд США занепокоєний тим, що ОАЕ стають центром переправлення таких товарів, як електроніка, які можуть бути перенаправлені на допомогу російським військовим.

Особливе занепокоєння, за словами людей, знайомих з дискусіями, викликає так званий «реекспорт», коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.

Джеймс О'Брайен, голова американського офісу з координації санкцій, приєднався до посланника ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана і Девіда Ріда, голови директорату з питань санкцій Британії, під час візиту до ОАЕ минулого місяця, щоб наголосити на своїй позиції.

«Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт і визнали, що цей реекспорт є проблемним», — сказав він.

Експорт з ОАЕ до РФ

За даними російської митниці, експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії минулого року зріс більш ніж у 7 разів до майже $283 млн, що зробило цю категорію найбільшим типом продукції, що поставляється в цьому напрямку.

У 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а обсяг торгівлі цією продукцією підскочив до $24,3 млн у минулому році з $1,6 млн у 2021 році. ОАЕ також минулого року експортували до Росії 158 безпілотників на суму майже $600 тисяч.

Наслідки для бізнесу

Американські чиновники підкреслюють потенційні наслідки для бізнесу, залученого до сприяння поставок товарів, які можуть бути використані російськими військовими.

«Частково послання для приватного сектору в будь-якій з цих країн полягає в тому, що вони грають в рулетку. Будь-хто, хто торгує цими товарами, тепер підпадає під санкції, тому що деякі з товарів, які вони постачають, з'являються на полі бою», — заявив О'Брайен.





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Ціни на оренду квартир злетять уже навесніЦіни на оренду квартир злетять уже навесні
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Більшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідженняБільшість інвесторів хочуть накопичити від $3 до $5 мільйонів перед виходом на пенсію — дослідження
Не платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справНе платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справ
Блок рекламы


Похожие новости
Захід закликав ОАЕ не постачати до Росії електронікуЗахід закликав ОАЕ не постачати до Росії електроніку
Коболєву все ж таки обрали запобіжний захід із можливістю внести заставу та обов'язкамиКоболєву все ж таки обрали запобіжний захід із можливістю внести заставу та обов'язками
Кризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупцівКризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупців
Росія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — BloombergРосія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — Bloomberg
WSJ: Росія в обхід санкцій імпортує чіпи в довоєнних темпах, як їй це вдалося?WSJ: Росія в обхід санкцій імпортує чіпи в довоєнних темпах, як їй це вдалося?
Канада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осібКанада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осіб
ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – ЗеленськийЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії – Зеленський
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — ФедоровЧерез «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров
Ілон Маск потрапив до суду через «зарплату» в $56 мільярдівІлон Маск потрапив до суду через «зарплату» в $56 мільярдів
Последние новости
Подгружаем последние новости