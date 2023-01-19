Ексголові Нафтогазу Коболєву оголосили підозру через премію в $10 мільйонів. Він відповів на звинувачення

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику Нафтогазу Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти російського Газпрому. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Ексголові Нафтогазу Коболєву оголосили підозру через премію в $10 мільйонів. Він відповів на звинувачення
Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

«Слідство встановило, що очільник компанії (2014 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009 2019 рр», — йдеться в повідомленні.

Хоча ім'я підозрюваного не називається, у 2014 2021 роках Нафтогаз очолював Андрій Коболєв.

Слідство переконане, що сума премії суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат у розмірі 37,48 млн грн. Також за перемогу в арбітражі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн, додають в НАБУ.

«Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн — це різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром», — заявили в НАБУ.

Крім того, правоохоронці зазначили, що під час розслідування стикнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій до іноземних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Після того, як у 2022 році ці документи повернулися у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, «що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії».

Реакція Коболєва

Коболєв прокоментував повідомлення про підозру у справі на своїй сторінці у Facebook.

«Короткий комментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», — заявив ексочільник Нафтогазу.

Передісторія

У 2017 році правління Нафтогазу отримало премії за виграш першої частини судового спору з Газпромом. Тоді премії отримали 8 осіб — Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсягів газу для транзиту.

Після цього наглядова рада Нафтогазу вирішила виплатити премії топменеджменту за внесок у перемогу в Стокгольмі. Загальна сума винагороди передбачалась на рівні 1% суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд) — тобто $46,3 млн.

Відповідне рішення прийнято за виграш другої частини судового протистояння — так званого «транзитного» контракту.

У 2018 році була виплачена перша частина цих премій на суму $20,7 млн. Як зазначається у звіті «Нафтогазу», Андрій Коболєв отримав 261 млн грн — близько $9,5 млн на той час.





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу BitzlatoУ США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу Bitzlato
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
США виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми УкраїниСША виділять $125 мільйонів на відновлення енергосистеми України
Глава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолтуГлава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолту
Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженцівЄврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців
Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війнуОревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Глава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідуванняГлава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідування
Bloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти УкраїниBloomberg: В Росії рекордний дефіцит бюджету через війну проти України
У Міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації через ракетні обстрілиУ Міненерго розповіли про втрати вітрової та сонячної генерації через ракетні обстріли
McDonald's планує залишити Казахстан через проблеми з поставкамиMcDonald's планує залишити Казахстан через проблеми з поставками
Последние новости
Подгружаем последние новости