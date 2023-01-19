Ексголові Нафтогазу Коболєву оголосили підозру через премію в $10 мільйонів. Він відповів на звинувачення

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику Нафтогазу Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти російського Газпрому. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

«Слідство встановило, що очільник компанії (2014 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009 2019 рр», — йдеться в повідомленні.

Хоча ім'я підозрюваного не називається, у 2014 2021 роках Нафтогаз очолював Андрій Коболєв.

Слідство переконане, що сума премії суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат у розмірі 37,48 млн грн. Також за перемогу в арбітражі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн, додають в НАБУ.

«Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн — це різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром», — заявили в НАБУ.

Крім того, правоохоронці зазначили, що під час розслідування стикнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій до іноземних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Після того, як у 2022 році ці документи повернулися у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, «що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії».

Реакція Коболєва

Коболєв прокоментував повідомлення про підозру у справі на своїй сторінці у Facebook.

«Короткий комментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», — заявив ексочільник Нафтогазу.

Передісторія

У 2017 році правління Нафтогазу отримало премії за виграш першої частини судового спору з Газпромом. Тоді премії отримали 8 осіб — Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсягів газу для транзиту.

Після цього наглядова рада Нафтогазу вирішила виплатити премії топменеджменту за внесок у перемогу в Стокгольмі. Загальна сума винагороди передбачалась на рівні 1% суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд) — тобто $46,3 млн.

Відповідне рішення прийнято за виграш другої частини судового протистояння — так званого «транзитного» контракту.

У 2018 році була виплачена перша частина цих премій на суму $20,7 млн. Як зазначається у звіті «Нафтогазу», Андрій Коболєв отримав 261 млн грн — близько $9,5 млн на той час.