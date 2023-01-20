Більшість західних компаній ведуть бізнес у Росії як раніше — дослідження

Лише близько восьми відсотків компаній ЄС вийшли з Росії, при цьому більшість західних фірм, які все ще працюють у країні, є німецькими, інформує ZN.ua.

Значна кількість компаній зі штаб-квартирами в Європейському Союзі та країнах G7 продовжують працювати та інвестувати в Росії. Таких висновків дійшли дослідники з університету Сент-Галлена.

Відповідно до даних, отриманих професором Саймоном Івенеттом та професором Нікколо Пізані з Міжнародного інституту розвитку менеджменту, на момент вторгнення Росії в Україну, в ній вели діяльність 2405 дочірніх компаній, що належали 1404 компаніям з ЄС і G7. Попри жорсткі санкції Заходу, на кінець листопада 2022 року менше 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.

Іноземні компанії зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах залишали російський ринок більш охоче за європейські та японські.

Тим не менш, результати показують, що менше 18% американських дочірніх компаній, які працюють в Росії, за рік після вторгнення були повністю виведені з країни. З числа японських компаній російський ринок залишили 15%, і лише 8,3% європейських компаній пішли з Росії.

З тих компаній ЄС і G7, що залишилися в Росії, 19,5% належать Німеччині, 12,4% — Америці, ще 7% є японськими транснаціональними компаніями.

«Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних компаній від’єднатися від економіки, яку їхні уряди зараз вважають геополітичним суперником», — йдеться в заяві авторів дослідження.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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