Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю

Йдеться про банкноти, які неможливо вивезти з відділень.

Нацбанк наприкінці 2021 року, напередодні повномасштабної війни Росії в Україні, дозволив десяти банкам ушкоджувати банкноти у тому випадку, якщо не буде можливості вивозити їх з відділень. Таким правом минулого року скористалися три банки, повідомила в. о. директора Департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць, інформує ZN.ua .

Банки були попереджені про процедуру отримання відповідного дозволу регулятора у екстрених випадках.

"Враховуючи можливість проведення бойових дій або їхню можливу загрозу, Національний банк рекомендував банкам у разі неможливості вивезти готівку зі своїх відділень здійснити їх пошкодження, щоб привести банкноти в неплатіжний стан", - повідомила Галиць.

Вона не уточнила, яким саме банкам було дозволено пошкоджувати банкноти, і які банки скористалося дозволом.

За даними НБУ, минулого року обсяг готівки у обігу в Україні збільшився на 14,1%. Для порівняння, у 2020 році під час пандемії Covid-2019 таке зростання склало 31,4% і було тривалішим.