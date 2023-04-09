Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю

Йдеться про банкноти, які неможливо вивезти з відділень.

Нацбанк наприкінці 2021 року, напередодні повномасштабної війни Росії в Україні, дозволив десяти банкам ушкоджувати банкноти у тому випадку, якщо не буде можливості вивозити їх з відділень. Таким правом минулого року скористалися три банки, повідомила в. о. директора Департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць, інформує ZN.ua.

Банки були попереджені про процедуру отримання відповідного дозволу регулятора у екстрених випадках.

"Враховуючи можливість проведення бойових дій або їхню можливу загрозу, Національний банк рекомендував банкам у разі неможливості вивезти готівку зі своїх відділень здійснити їх пошкодження, щоб привести банкноти в неплатіжний стан", - повідомила Галиць.

Вона не уточнила, яким саме банкам було дозволено пошкоджувати банкноти, і які банки скористалося дозволом.

За даними НБУ, минулого року обсяг готівки у обігу в Україні збільшився на 14,1%. Для порівняння, у 2020 році під час пандемії Covid-2019 таке зростання склало 31,4% і було тривалішим.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонівНімецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів
Бізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставкахБізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставках
Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрдНацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд
Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомогиКанадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги
Генсек НАТО просить союзників виділяти на підтримку України по €500 млн щороку – BloombergГенсек НАТО просить союзників виділяти на підтримку України по €500 млн щороку – Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Велика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короляВелика Британія почала друкувати банкноти із зображенням нового короля
Нацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разиНацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 рази
У 2023 році Нацбанк проведе виїзний моніторинг шістьох об’єктів оверсайтуУ 2023 році Нацбанк проведе виїзний моніторинг шістьох об’єктів оверсайту
Нацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрдНацбанк отримав перший транш від МВФ на $2,7 млрд
Світовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріямСвітовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5-7-9» і держгарантії аграріям
Нацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринкуНацбанк відреагував на погіршення ситуації на валютному ринку
Держборг України збільшився маже до 90% від ВВП — НацбанкДержборг України збільшився маже до 90% від ВВП — Нацбанк
Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надаліНацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі
Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з РосієюНацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією
Обсяг готівки в обігу з початку року скоротився – НацбанкОбсяг готівки в обігу з початку року скоротився – Нацбанк
Последние новости
Подгружаем последние новости