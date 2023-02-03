FT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для України
Представники фонду проведуть зустріч з українською стороною в середині лютого, щоб обговорити новий пакет допомоги, хоча це не дуже вписується в правила про кредитування в зонах бойових дій, інформує
Союзники України підштовхують МВФ до фіналізації плану щодо відкриття нової програми кредитування на мільярди доларів, намагаючись зміцнити фінансове становище виснаженої війною країни.
Представники фонду збираються зустрітися з українськими чиновниками у Варшаві в середині лютого для просування рішень щодо кредиту. Йдеться про суму в 14-16 мільярдів доларів, - сказали
«Очікування полягають в тому, що інші міжнародні донори включно з G7 і міжнародними фінансовими інститутами покриють залишок фінансових потреб», - сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.