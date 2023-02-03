FT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для України

Представники фонду проведуть зустріч з українською стороною в середині лютого, щоб обговорити новий пакет допомоги, хоча це не дуже вписується в правила про кредитування в зонах бойових дій, інформує ZN.ua.

FT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для України
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Союзники України підштовхують МВФ до фіналізації плану щодо відкриття нової програми кредитування на мільярди доларів, намагаючись зміцнити фінансове становище виснаженої війною країни.

Представники фонду збираються зустрітися з українськими чиновниками у Варшаві в середині лютого для просування рішень щодо кредиту. Йдеться про суму в 14-16 мільярдів доларів, - сказали Financial Times чиновники, яким відомі деталі діалогу. Мета - фіналізувати програму до весни. В Україні кажуть, що цьогорічний дефіцит бюджету складе 38 мільярдів доларів. У свою чергу, Світовий банк підрахував, що знищення більш ніж половини української енергетичної інфраструктури в результаті атак Росії збільшує тиск на українську економіку. Щоб покрити дефіцит, ЄС виділив пакет допомоги на 18 мільярдів євро, який країни-учасниці схвалили в грудні. Але об'єднання і інші ключові партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори пожвавили свої зусилля і забезпечили додаткову підтримку.

«Очікування полягають в тому, що інші міжнародні донори включно з G7 і міжнародними фінансовими інститутами покриють залишок фінансових потреб», - сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.


Лесь Димань, ZN.ua





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