FT: Захід переконує МВФ виділити нові 14-16 мільярдів доларів для України

Союзники України підштовхують МВФ до фіналізації плану щодо відкриття нової програми кредитування на мільярди доларів, намагаючись зміцнити фінансове становище виснаженої війною країни.

Представники фонду збираються зустрітися з українськими чиновниками у Варшаві в середині лютого для просування рішень щодо кредиту. Йдеться про суму в 14-16 мільярдів доларів, - сказали Financial Times чиновники, яким відомі деталі діалогу. Мета - фіналізувати програму до весни. В Україні кажуть, що цьогорічний дефіцит бюджету складе 38 мільярдів доларів. У свою чергу, Світовий банк підрахував, що знищення більш ніж половини української енергетичної інфраструктури в результаті атак Росії збільшує тиск на українську економіку. Щоб покрити дефіцит, ЄС виділив пакет допомоги на 18 мільярдів євро, який країни-учасниці схвалили в грудні. Але об'єднання і інші ключові партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори пожвавили свої зусилля і забезпечили додаткову підтримку.

«Очікування полягають в тому, що інші міжнародні донори включно з G7 і міжнародними фінансовими інститутами покриють залишок фінансових потреб», - сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.