Захід закликав ОАЕ не постачати до Росії електроніку

Офіційні представники США , Євросоюзу та Британії останніми тижнями відвідали ОАЕ з метою роз'яснення торгових обмежень, щоб уникнути порушення санкцій. Також країни ЄС запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до Росії, пише Financial Times.

У США стурбовані, що Об'єднані Арабські Емірати постачають до Росії товари, які можуть бути «перероблені для «оборонки» Росії». Так, у 2022 році експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії зріс більш ніж у сім разів і досяг майже 283 млн. доларів. ОАЕ експортували до Росії минулого року у 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а ще відправили 158 дронів на суму майже 600 тисяч доларів.