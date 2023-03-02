Захід закликав ОАЕ не постачати до Росії електроніку

США, ЄС та Британія побоюються, що ці поставки можуть бути використані у військових цілях проти України, інформує ZN.ua.

Офіційні представники США, Євросоюзу та Британії останніми тижнями відвідали ОАЕ з метою роз'яснення торгових обмежень, щоб уникнути порушення санкцій. Також країни ЄС запросили інформацію про те, що конкретно ОАЕ експортують до Росії, пише Financial Times.

У США стурбовані, що Об'єднані Арабські Емірати постачають до Росії товари, які можуть бути «перероблені для «оборонки» Росії». Так, у 2022 році експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії зріс більш ніж у сім разів і досяг майже 283 млн. доларів. ОАЕ експортували до Росії минулого року у 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а ще відправили 158 дронів на суму майже 600 тисяч доларів.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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