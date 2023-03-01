Податкова амністія завершилася: можливістю скористалися лише 845 українців

Задекларовано 1 відсоток від розрахункових показників.

Податкова амністія завершилася: можливістю скористалися лише 845 українців
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В Україні завершилася кампанія добровільного декларування активів (податкова амністія), яка стартувала у вересні 2021 року. Про це нагадав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Загальна вартість задекларованих активів склала 8,82 млрд грн. Причому, 30% з цієї суми - 2,6 млрд грн, було задекларовано за останні два тижні.

Усього було подано 845 декларацій, інформує ZN.ua.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5153 про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб.

Автори концепту розраховували, що за рахунок податкової амністії можна буде вивести у легальне поле до $20 млрд, розповідав глава податкового Комітету ВР Данило Гетьманцев в ефірі програми "Свобода слова" у березні 2021-го.

Однак досягти таких результатів не вдалося навіть після продовження податкової амністії ще на півроку.

На початку лютого народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила про провал податкової амністії.

"Основною причиною вважаю те, що раніше від сплати ПДФО були звільнені доходи фізичних осіб за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів, тож годі було чекати вагомих декларацій. Але ж корупційні домовленості цієї влади з «авторитетними особами» в країні – понад усе. Про це громадяни вже забули. Ніхто ж не згадує, чи не так? Тобто черговий закон влади, до якого вносилися чергові зміни, не спрацював. Черговий провал ідеї, яка могла би дати додаткові надходження до бюджету", - заявила Южаніна.

За матеріалами: Данило Гетьманцев / ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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