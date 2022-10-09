Нацбанк дозволив банкам брати у заставу недобудоване житло

Включати такі об'єкти до переліку прийнятого забезпечення можна протягом трьох років, інформує ZN.ua.

Нацбанк вніс зміни до положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. При цьому було доповнено перелік прийнятного забезпечення об'єктами незавершеного будівництва, а також майбутніми об'єктами нерухомості, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що включати такі об'єкти до переліку дозволяється протягом трьох років від дати початку виконання будівельних робіт.

"Цей строк ґрунтується на середньостатистичних даних щодо строків будівництва об'єктів та їхнього введення в експлуатацію", — йдеться у повідомленні.

Змінами також передбачені умови, за яких банки зможуть враховувати вартість об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості під час розрахунку розміру кредитного ризику.


Олена Середа, ZN.ua





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