ВАКС засудив чотирьох фігурантів у справі заводу «Електроважмаш»

Одного фігуранта суд виправдав.

ВАКС засудив чотирьох фігурантів у справі заводу «Електроважмаш»
ВАКС виніс вирок у справі "Електроважмашу"
© spetm.com.ua

Вищий антикорупційний суд сьогодні оголосив вирок 5 учасникам корупційної схеми, яка завдала державному підприємству «Електроважмаш» збитків на понад 7 млн грн під час продажу запасних частин. Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Центр протидії корупції.

За повідомленням ЦПК, суд засудив до 4 років в’язниці колишнього заступника директора харківського ДП «Завод Електроважмаш» Миколу Корнійчука та начальника управління цього ж підприємства Олега Богданова. Судді також застосували спецконфіскацію до 217 306 євро.

Бенефіціар чеської фірми Ksanko s.r.o. Андрій Євдокімов отримав 4 роки позбавлення волі, а його дружина - директорка цієї ж фірми Оксана Євдокімова - 3,5 роки ув’язнення.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Олексія Кравчука, Євгена Крука та Інни Білоус.

«Корнійчука і Богданова, окрім тюремних термінів, оштрафували на 17 тисяч грн, а також їм заборонили обіймати керівні посади впродовж 3 і 2,5 років відповідно. Євдокімова і Євдокімову також додатково оштрафували на суму 17 тисяч грн», - додають у ЦПК.

В той же час заступника директора державного заводу Олександра Гордія суд виправдав «у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення».

«САП не погоджується з вироком в частині виправдування та оскаржить його в суді апеляційної інстанції», - наголосили в прокуратурі.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 разаУкраїна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза
АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривеньАРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війнуВ Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компаніїНімеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компанії
Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархівВелика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів
ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"ВАКС призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку"
Укренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключеннямУкренерго «покарало» споживачів електроенергії Києві та чотирьох областях віяловим відключенням
НАБУ вивчає "роль" Коболєва у справі щодо мільярдних збитків "Укрнафти" на користь КоломойськогоНАБУ вивчає "роль" Коболєва у справі щодо мільярдних збитків "Укрнафти" на користь Коломойського
ВАКС поповнив держбюджет на 70 млн грн за рахунок стягнень із заставВАКС поповнив держбюджет на 70 млн грн за рахунок стягнень із застав
Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в УкраїніЗеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні
ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха ЄвтушенковаВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Євтушенкова
В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грнВ Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
Верховний Суд підтвердив законність ключового епізоду націоналізації ПриватБанку: у справі поставлено крапкуВерховний Суд підтвердив законність ключового епізоду націоналізації ПриватБанку: у справі поставлено крапку
Последние новости
Подгружаем последние новости