ВАКС засудив чотирьох фігурантів у справі заводу «Електроважмаш»

Вищий антикорупційний суд сьогодні оголосив вирок 5 учасникам корупційної схеми, яка завдала державному підприємству «Електроважмаш» збитків на понад 7 млн грн під час продажу запасних частин. Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Центр протидії корупції.

За повідомленням ЦПК, суд засудив до 4 років в’язниці колишнього заступника директора харківського ДП «Завод Електроважмаш» Миколу Корнійчука та начальника управління цього ж підприємства Олега Богданова. Судді також застосували спецконфіскацію до 217 306 євро.

Бенефіціар чеської фірми Ksanko s.r.o. Андрій Євдокімов отримав 4 роки позбавлення волі, а його дружина - директорка цієї ж фірми Оксана Євдокімова - 3,5 роки ув’язнення.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Олексія Кравчука, Євгена Крука та Інни Білоус.

«Корнійчука і Богданова, окрім тюремних термінів, оштрафували на 17 тисяч грн, а також їм заборонили обіймати керівні посади впродовж 3 і 2,5 років відповідно. Євдокімова і Євдокімову також додатково оштрафували на суму 17 тисяч грн», - додають у ЦПК.

В той же час заступника директора державного заводу Олександра Гордія суд виправдав «у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення».