ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Ротенберга, зокрема ТРЦ Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд України 20 березня ухвалив рішення про конфіскацію українських активіві російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

За даними ВАКС, колегія суддів задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина, а також ще двох російських громадян щодо конфіскації їхніх українських активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними. Мова йде про 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті», право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»).

Рішення суду вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку.