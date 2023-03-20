ВАКС конфіскував українські активи російського олігарха Ротенберга, зокрема ТРЦ Ocean Plaza
Вищий антикорупційний суд України 20 березня ухвалив рішення про конфіскацію українських активіві російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.
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Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними. Мова йде про 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті», право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»).
Рішення суду вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку.