Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів України призначив новим генеральним директором ДК «УкрОборонПром» керівника харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна, повідомив у середу, 28 червня, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, інформує ZN.ua.

Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»

«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», - зазначив міністр.

За словами Камишіна, перед Сметаніним поставлено три головні завдання:

  1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
  2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
  3. Трансформувати УкрОборонПром

«Від себе обіцяю підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства», - додав міністр.


Ірина Знась, ZN.ua





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