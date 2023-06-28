Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів України призначив новим генеральним директором ДК «УкрОборонПром» керівника харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна, повідомив у середу, 28 червня, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, інформує ZN.ua .

«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», - зазначив міністр.

За словами Камишіна, перед Сметаніним поставлено три головні завдання:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру Трансформувати УкрОборонПром

«Від себе обіцяю підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства», - додав міністр.