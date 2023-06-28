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2023-06-28
Кабмін призначив нового керівника «Укроборонпрому»
Кабінет міністрів України призначив новим генеральним директором ДК «УкрОборонПром» керівника харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна, повідомив у середу, 28 червня, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, інформує
«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», - зазначив міністр.
За словами Камишіна, перед Сметаніним поставлено три головні завдання:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
- Трансформувати УкрОборонПром
«Від себе обіцяю підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства», - додав міністр.
Ірина Знась, ZN.ua