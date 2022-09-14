ВАКС поповнив держбюджет на 70 млн грн за рахунок стягнень із застав

Суд від самого початку почав практикувати призначення співмірних застав обвинуваченим, а не відпускати на поруки, інформує ZN.ua.

За порушення процесуальних обов’язків із підозрюваних у корупції за рішенням Вищого антикорупційного суду у держбюджет стягнули уже понад 70 млн гривень, а сам суд усунув практику призначення мізерних застав та порук у справах проти топ-корупціонерів, пише у матеріалі «ВАКС. Тригер для Путіна і майбутнє для України» для ZN.UA юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Вадим Валько.

«Ще кілька років тому значна частина новин про топкорупційні кейси виходила під заголовками «Суд відпустив на поруки» або «Суд призначив смішну заставу». З появою ж Вищого антикорупційного суду такі випадки майже зникли. Ба більше, за порушення процесуальних обов’язків із підозрюваних у держбюджет уже стягнуто понад 70 млн грн», - зазначає автор.

Розміри застав, співмірних із реальними фінансовими можливостями фігурантів проваджень, також стали краще запобігати ризикам, коли підозрювані нехтують обмеженнями з боку суду під час слідства.

Зокрема, судді ВАКС призначали арешт із альтернативною заставою 120 млн грн для експосадовиці ДФС Олени Мазурової чи як от100 млн грн застави замість арешту для екснардепа Максима Микитася, або 90 млн грн застави для нардепа Ярослава Дубневича та інші.

Також ВАКС поповнив держбюджет і рішеннями про конфіскацію активів, які були надбані незаконним шляхом. Першопрохідцем став екснардеп Ілля Кива, який «влетів» на 1,25 млн грн. Крім Киви, ВАКС також стягнув 3,6 млн грн із голови Васильківського суду Максима Ковеля та понад 3 млн грн — із ексзаступника начальника Департаменту Нацполіції Андрія Аносова.


Ірина Знась, ZN.ua





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