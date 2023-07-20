Добудова Хмельницької АЕС за рахунок болгарського обладнання може бути проблематичною.

Насамперед, у Енергоатому немає на це грошей.

Україна домовилася з Болгарією про постачання Енергоатому двох ядерних реакторів, чотирьох парогенераторів та частини обладнання з недобудованої болгарської АЕС «Белене» для добудови Хмельницької АЕС. Однак ці домовленості можуть і не зрушити з місця довгобуд. Про це пише Ігор Маскалевич у статті «Енергоатом» знайшов болгарських партнерів і не втратив колишніх звичок», інформує ZN.ua .

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По-перше, 600 млн євро, які потрібні, у Енергоатому немає. Україна пропонувала болгарам увійти міноритарним партнером у добудову ХАЕС, в рахунок поставленого обладнання, проте ентузіазму пропозиція не викликала.

По-друге, набагато простіший досвід добудови систем охолодження Южно-Української АЕС показав рівень готовності атомників до мегабудівель. Строки здачі зрушилися (ще до війни) на кілька років. Кошторис різко зріс. І це з урахуванням того, що на Южно-Українському комплексі ще залишилися будівельні організації, а на ХАЕС їх немає.

По-третє, болгарський реактор іншого типу, аніж той, під який будувався корпус ХАЕС (ті вже давно не випускають). Тобто, вже побудоване знадобиться пристойно переробляти.

По-четверте, частина обладнання з Белене - некомплектна. Саме обладнання вітчизняного виробництва. У Росії ж зависли відсутні агрегати на 50 млн. євро. Навряд чи нам їх поставлять. Де їх взяти – загадка.