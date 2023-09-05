Держбюджет на 2024 рік - у місцевих бюджетів заберуть військовий ПДФО

Гроші планують направляти на потреби оборони.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військових у повному обсязі буде йти у спецфонд Держбюджету, гроші з якого будуть направлятися на потреби оборони, інформує ZN.ua.

Держбюджет на 2024 рік - у місцевих бюджетів заберуть військовий ПДФО
© НБУ / Flickr

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Я так розумію ці зміни плануються в рамках змін Бюджетного кодексу під Бюджет 2024 року", - зауважив Железняк.

Нагадаємо, саме ці гроші дозволили відновитися багатьом регіонам, а також не відчувати дефіциту грошей під час війни.

Повідомлялось, що загальний державний борг України за підсумком серпня зріс на 3,1% і досяг нового історичного максимуму – виріс на $4 млрд, до $132,92 млрд (у гривневому еквіваленті – на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн).


Олена Середа, ZN.ua





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