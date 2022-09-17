На звільнених територіях уряд дозволив отримувати пенсію з картки готівкою

Кабінет міністрів України дозволив отримувати на деокупованих територіях готівкою пенсії оформлені на банківську картку. Про це повідомила прес-служба Уряду.

«Уряд на період введення воєнного стану визначив додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають у районах бойових дій», - йдеться у повідомленні.

В Кабміні нагадують, що фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося.

«На деокупованих територіях, де триває відновлення усіх систем життєзабезпечення, не скрізь розпочали роботу банки. Уряд схвалив рішення для того, щоб люди отримали нараховані державою кошти», - додають в Уряді.

Тепер, відповідно до рішення Кабінету міністрів, мешканці звільнених територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки.

Що необхідно для отримання виплат готівкою

Пенсіонер має подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Це - сільський, селищний, міський голова, староста або начальник військової адміністрації населеного пункту. Вони передадуть заяву до Пенсійного фонду.

Уточняється, що раніше заява про зміну способу виплати пенсії подавалася пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як доставлятимуть пенсії

Гроші пенсіонерам доставлятиме Укрпошта. В разі, якщо поштовий оператор не зможе здійснити виплату і доставку пенсій, кошти будуть перераховуватися на поточні рахунки «Ощадбанку».