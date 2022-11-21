The Times: Британія таємно імпортувала нафту з Росії

Видання пише, що для доставки російського палива була використана лазівка, яка дозволяє обійти санкції, інформує ZN.ua.

The Times: Британія таємно імпортувала нафту з Росії
© Die Welt

В той час, коли армія Владіміра Путіна скидала бомби на «Азовсталь», де тримали оборону українські солдати, танкер Mariner III вийшов з російського порту Туапсе в Краснодарському краї з приблизно 200 тисячами барелів нафти на борту.

Пробувши п’ять днів в морі, 170-метрове судно зупинилося поруч зі ще більшим танкером Marinoula, який належав грецькому перевізнику. Це сталося неподалік порту Каламата в Греції. Впродовж наступних 36 годин танкери були з’єднані гумовими трубами, по яким вантаж з Mariner III перетікав на борт Marinoula. Коли процес був завершений, грецьке судно вирушило у Велику Британію, де 6 червня пришвартувалося в порту Іммінгем. Танкер відвантажив 250 тисяч барелів нафти, - пише The Times.

Втім, офіційні записи свідчать, що Велика Британія не отримувала нафту з Росії в червні чи липні. Хоча всі процедури були проведені відповідно до британських правил. Видання пише, що ця поставка була однією з 39 вантажів, які прибули в королівство з Росії. З початку російського вторгнення в Україну Британія отримала російську нафту на більш ніж 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Але всі ці вантажі були зареєстровані як поставки з інших країн.


Лесь Димань, ZN.ua





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