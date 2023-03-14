Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директора
Новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів з 13 березня 2023 року призначено Тетяну Мосійчук. Про це йдеться в
За що відповідатиме
До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:
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постійний нагляд за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг щодо дотримання ними законодавства про фінансові послуги, зокрема вимог щодо розміру капіталу, установлених обов’язкових нормативів, управління ризиками та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
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оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку небанківських фінансових послуг законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та ініціювання застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;
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нагляд за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог законодавства про фінансові послуги з питань проведення внутрішнього аудиту та забезпечення такими установами проведення обов’язкового зовнішнього аудиту фінансової звітності з урахуванням вимог законодавства України;
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аналіз ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком;
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оцінка фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності, а також підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських фінансових установ та небанківського фінансового сектору України.
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг входить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якої є заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.
Що відомо про Мосійчук
Мосійчук працює у фінансовому секторі України понад 30 років, зокрема має значний досвід роботи у страхуванні, а також у консалтинговій та інвестиційній сферах.
До призначення в Національний банк вона працювала радником зі стратегічного розвитку страхового ринку генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» (2022 — 2023 роки), була членом правління та заступником директора страхової компанії «Перша» (2021 — 2022 роки). До цього працювала в Українській пожежно-страховій компанії головою правління (2019 — 2021 роки), першим заступником голови правління (2018 — 2019 роки).
Також має вагомий досвід роботи на державній службі: працювала заступником голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, начальником управління фінансового планування Міністерства внутрішніх справ України. Була експертом для проектів ЄС у сфері реформування фінансових ринків.