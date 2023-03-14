Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ отримав нового директора

Мосійчук працює у фінансовому секторі України понад 30 років, зокрема має значний досвід роботи у страхуванні, а також у консалтинговій та інвестиційній сферах.

До призначення в Національний банк вона працювала радником зі стратегічного розвитку страхового ринку генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» (2022 — 2023 роки), була членом правління та заступником директора страхової компанії «Перша» (2021 — 2022 роки). До цього працювала в Українській пожежно-страховій компанії головою правління (2019 — 2021 роки), першим заступником голови правління (2018 — 2019 роки).

Також має вагомий досвід роботи на державній службі: працювала заступником голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, начальником управління фінансового планування Міністерства внутрішніх справ України. Була експертом для проектів ЄС у сфері реформування фінансових ринків.