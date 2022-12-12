МОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярд

Росія зруйнувала в Україні лікарень більш як на $1 мільярд. Про це йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я.

МОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярд
Фото: novynarnia.com

Скільки пошкоджено закладів

«За час війни росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та ще понад 1 — пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині. Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро», — йдеться у повідомленні.

У МОЗ поінформували, що вже фіналізується План відновлення медичної системи, який стане частиною масштабного Плану відновлення України.

Цей документ передбачає не тільки відновлення медичної інфраструктури після наслідків війни, а й перебудову всієї медичної системи за кращими європейськими принципами.





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