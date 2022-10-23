НБУ разом із держбанками придумали, як захистити гривневі заощадження населення від інфляції

В Україні вперше з'явилися депозити із захистом від зміни валютного курсу, інформує ZN.ua.

НБУ разом із держбанками придумали, як захистити гривневі заощадження населення від інфляції
© depositphotos/belchonock

З 21 жовтня НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення – депозит із захистом від зміни валютного курсу. Про це розповів радник голови правління Кредитінвест банку Василь Невмержицький.

Наразі таку опцію запровадили найбільші банки – державні ПриватБанк і Ощадбанк. Але до них незабаром можуть приєднатися й інші банки.

"НБУ разом із банками запровадив додатковий інструмент для збереження гривневих заощаджень населення – депозит із захистом від зміни валютного курсу. Такий інструмент є новинкою. Фактично це те ж саме, що придбати зараз валюту за офіційним курсом НБУ, покласти її на рахунок у банку та продати за пів року за актуальним на той момент курсом НБУ", - зазначив Невмержицький.


Лія Ільченко, ZN.ua





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