Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

Визначено категорії клієнтів, яких банки зобов’язані перевіряти, інформує ZN.ua.

Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», - йдеться у повідомленні.

НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





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