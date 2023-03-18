Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», - йдеться у повідомленні.

НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.