Сенс Банк у червні націоналізують через зв'язки з Росією

В Україні цього місяця очікується націоналізація одного з найбільших банків. Причиною стали його зв'язки з країною-агресором Росією.

В Україні один із найбільших банків націоналізують через зв'язки з Росією

Масштабні зміни на банківському ринку очікуються вже у червні. Націоналізація зачепить Сенс Банк (Sense Bank, колишній Альфа-Банк). Вже прийнятий відповідний законопроект. За даними джерел у НБУ, остаточне рішення може бути ухвалене сьогодні, 2 червня.

Стало відомо, що вже готові усі документи для націоналізації. До рішення готувалися сім місяців, впродовж яких проводили переговори з міжнародними партнерами.

Правління Нацбанку має ухвалити рішення про ліквідацію Сенс Банку, який належить підсанкційному російському мільярдеру Михайлу Фрідману, та висунути пропозицію Кабміну про націоналізацію. Потім втрутиться Фонд гарантування вкладів, і в банку з'явиться тимчасова адміністрація. Банк із приватного перетвориться на державний.

Втім, ймовірно, незабаром після націоналізації Сенс Банк стане польським. Місцеві юристи вже зв'язалися з НБУ та українським урядом з цього питання. Установу планують незабаром купити.

"Є дуже зацікавлений польський інвестор. Цілком можливо, що ще до перемоги у війні банк буде продано", - цитує "Обозреватель" свої джерела у банківській сфері.

Що буде з клієнтами Сенс Банку

Банк входить до топ-10 найбільших в Україні та є системним. Його не можна просто так взяти та закрити – є загроза для фінансової стабільності всього ринку. Михайло Фрідман намагався переконати владу у своїй антивоєнній позиції. При цьому він продовжує вести бізнес у РФ.

В Україні один із найбільших банків націоналізують через зв'язки з Росією

Економічних причин ліквідації Сенс Банку немає. Він не потребує термінового порятунку, тому що відповідає нормативам НБУ. Влада зробить усе можливе, щоб націоналізація пройшла непомітно для клієнтів банку, тому в них немає причин для занепокоєння.

Нагадаємо, раніше Ощадбанк попередив про великі зміни, які чекають на його клієнтів восени.


Леся Ловіцька, Тудей





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