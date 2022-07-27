Ашан у Києві закрився разом із ТРЦ Ocean Plaza

У Києві остаточно закрився гігантський торговельно-розважальний центр. Закриття ТРЦ Ocean Plaza спричинило зупинку роботи й усіх магазинів, які знаходилися під його дахом. Зокрема, про припинення своєї роботи повідомив супермаркет Ашан, який у ньому розташовувався.

Про це повідомила прес-служба французької мережі супермаркетів Ашан у своєму Facebook.

"Шановні клієнти "Ашан Либідська"! З сьогоднішнього дня (25 липня) магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торговельного центру", - йдеться у повідомленні.

Поки супермаркет знайде для себе нове приміщення, його клієнтам запропонували варіант із замовленням потрібних товарів на сайті та подальшою їхньою доставкою додому. Крім того, вони, звичайно, можуть піти до інших супермаркетів, що знаходяться поблизу.

У соцмережі під повідомленням від Ашан кияни пишуть, що із закриттям ТРЦ припинив роботу не лише цей рітейлер, а й інші магазини, які розташовувалися під дахом цього гіганта. Втім, від початку російського вторгнення в Україну ТРЦ Ocean Plaza так і не зміг запрацювати на повну потужність.

При цьому прес-служба Ocean Plaza не відповідає на запити журналістів щодо причин його закриття. Однак у його соцмережах не з'являється нових публікацій ще з лютого. А на сайті, то й взагалі остання новина датована ще 31 грудня минулого року.

Втім, можна припустити, що закриття ТРЦ пов'язане із російським власником Ocean Plaza. Як стало відомо, 51% акцій цього ТРЦ належать компанії, власниками якої є російський олігарх Аркадій Ротенберг та його партнери.

Очевидно, що фіаско Ocean Plaza на ринку торговельно-розважальних послуг української столиці пов'язане саме з російським власником основного капіталу. Можливо, є й інші причини, проте вони не такі очевидні. Адже інші київські ТРЦ вже змогли відновитися після початкового шоку та повністю відновили свою роботу.