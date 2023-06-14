Скандал навколо укриттів: у Києві закупили сковороду за 720 тис. грн та овочерізки по 130 тис. грн

У Києві виник новий скандал навколо укриттів. З'ясувалося, що столичні чиновники закупили для цих приміщень дорогу техніку. Ситуацію вже вивчає тимчасова комісія Київради.

Скандал навколо укриттів: у Києві чиновники закупили сковороду за 720 тис. грн та овочерізки по 130 тис. грн

Представники київської влади вирішили, що в укриттях Дніпровського району не вистачало електричної сковороди вартістю 720 тис. грн та овочерізок по 130 тис. грн. Закупівлі було зроблено за рахунок коштів із столичного бюджету.

Місцеві жителі здивовані діями чиновників – інцидент активно обговорюється у соціальних мережах. Багато хто іронізує, зазначаючи, що така дорога сковорода необхідна для того, щоб смажити на ній яйця по 17 грн за штуку, які закуповував Міноборони.

Про закупівлі стало відомо від депутатів Київради, які створили тимчасову контрольну комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів. Її очолив голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець.

"Ще до початку роботи комісії нам почала надходити інформація від жителів Києва та громадських організацій про дуже дивні закупівлі для бомбосховищ, які проводять деякі РДА. У Дніпровському районі, наприклад, придбали "технологічні засоби для харчування в укриттях" на півтора мільйона. Таке враження, що у цьому укритті вирішили відкрити кулінарні курси", - зазначив Ємець.

За словами депутата Київради, для укриття також закупили пароварку за 500 тис. грн. Представники комісії з'ясують, чим була викликана необхідність закупівлі такої дорогої техніки у складний воєнний час.

Леонід Ємець підкреслив, що в Києві є райони, де немає коштів на елементарне обладнання. Тому подібне марнотратство є неприпустимим.

Скандал навколо укриттів: у Києві чиновники закупили сковороду за 720 тис. грн та овочерізки по 130 тис. грн

Нагадаємо, що 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, загинула 9-річна дитина. Вона разом із дорослими намагалася потрапити в укриття поліклініки у Деснянському районі, яке виявилося закритим. Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку укриттів по всій країні.

Скандал навколо укриттів: у Києві чиновники закупили сковороду за 720 тис. грн та овочерізки по 130 тис. грн

Виявилося, що у Києві лише 15% приміщень придатні без особливих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх потрібно облаштувати.

Раніше повідомлялося, що у Києві ухвалили нововведення щодо укриттів.


Леся Ловіцька, Тудей





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