Різке зниження податків у Великій Британії: ринок разом з курсом національної валюти стрімко падають

Ринковий хаос у Великій Британії, який стався після заяви міністра фінансів Квасі Квартенга, викликав розмови про можливі надзвичайні дії Банку Англії, щоб заспокоїти паніку. Про це повідомляє Bloomberg.

"Оскільки в п’ятницю курс фунта стерлінгів впав, Банку Англії потрібно значно підвищити процентну ставку вже наступного тижня, щоб відновити довіру інвесторів", - вважає керівник глобального відділу досліджень валютних курсів Deutsche Bank AG Джордж Саравелос.

Банк Англії на тлі паніки трейдерів підвищив ключову ставку на 120 базисних пунктів до 2,25%.

«Падіння фунта стерлінгів на валютних ринках говорить про те, що Банк Англії діятиме більш агресивно», — сказав Джордж Саравелос, додавши, що підвищення ставок між зустрічами правління банку для боротьби з інфляційною кризою може виглядати «панічним», але це цілком можливо в умовах потенційної валютної кризи.

Хоча під час пандемії та фінансової кризи спостерігалося екстрене зниження ставок, підвищення ставок поза нормальним графіком було б безпрецедентним з моменту здобуття банком незалежності.

Фунт впав нижче 1,11 долара США вперше з 1985 року, а трейдери скидають британські активи.

«Незвично для валюти розвиненого ринку слабшати в той же час, коли дохідність різко зростає», — сказав Джордж Саравелос. Він попередив, що британська валюта «в небезпеці» і припустив, що ринки сприймають британську економіку, як економіку, що розвивається.