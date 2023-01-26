Мінцифри запускає безкоштовне навчання щодо криптоактивів
Навчання проходитиме у форматі тренажера.
Мінцифра спільно з партнерами запускає проект із безкоштовного навчання криптограмотності, в якому передбачено 100 годин теоретичної та практичної інформації. Зареєструватися можна
Навчання стартує вже у лютому 2023 року. Уточнюється, що навчання проходитиме у форматі тренажера, який передбачає практичну роботу над конкретними кейсами на платформах партнерів.
Передбачено два формати: для самостійного навчання на платформі Дія. Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.
Теми освітньої програми:
- Історія грошей та розвитку технології блокчейн, та виникнення біткоїну;
- майнінг та алгоритми консенсусів;
- Ethereum та смарт-контракти;
- відмінності в холодних та гарячих криптогаманцях;
- NFT, DAO та DeFi;
- особливості централізованих та децентралізованих криптобірж;
- можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
- основи кібергігієни;
- децентралізовані протоколи: зокрема, IPFS та Filecoin.
Курс реалізується Мінцифрою у співпраці з найбільшою європейською криптобіржею WhiteBIT, що має українське коріння, та Фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web. Також серед партнерів проекту – метавсесвіт Atlantis.World, програма Zapper.fi, а також блокчейн-проект Aragon, що створює технологічну інфраструктуру для управління децентралізованими організаціями (DAO).