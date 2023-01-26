Мінцифри запускає безкоштовне навчання щодо криптоактивів

Навчання проходитиме у форматі тренажера.

Мінцифри запускає безкоштовне навчання щодо криптоактивів
© unsplash/unarchive

Мінцифра спільно з партнерами запускає проект із безкоштовного навчання криптограмотності, в якому передбачено 100 годин теоретичної та практичної інформації. Зареєструватися можна за посиланням.

Навчання стартує вже у лютому 2023 року. Уточнюється, що навчання проходитиме у форматі тренажера, який передбачає практичну роботу над конкретними кейсами на платформах партнерів.

Передбачено два формати: для самостійного навчання на платформі Дія. Цифрова освіта та як факультатив у ЗВО.

Теми освітньої програми:

  • Історія грошей та розвитку технології блокчейн, та виникнення біткоїну;
  • майнінг та алгоритми консенсусів;
  • Ethereum та смарт-контракти;
  • відмінності в холодних та гарячих криптогаманцях;
  • NFT, DAO та DeFi;
  • особливості централізованих та децентралізованих криптобірж;
  • можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
  • основи кібергігієни;
  • децентралізовані протоколи: зокрема, IPFS та Filecoin.

Курс реалізується Мінцифрою у співпраці з найбільшою європейською криптобіржею WhiteBIT, що має українське коріння, та Фондом Filecoin Foundation for the Decentralized Web. Також серед партнерів проекту – метавсесвіт Atlantis.World, програма Zapper.fi, а також блокчейн-проект Aragon, що створює технологічну інфраструктуру для управління децентралізованими організаціями (DAO).


Олена Середа, ZN.ua





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