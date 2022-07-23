В Мінсоцполітики розповіли про складнощі із запуском накопичувальної пенсійної системи

Новий Міністр соціальної політики Оксана Жолнович серед основних пріоритетів на новій посаді назвала підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Що є моїм пріоритетом як міністра на цій посаді? Ми готуватимемося до запровадження накопичувальної пенсійної системи", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону.

Та на думку очільниці відомства, під час війни таку систему запустити складно, але наголосила на необхідності підготовки всіх інструментів.

"У кращому випадку, якщо все буде добре, ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичення вже з 2024 року", - зазначила вона.

Іншим пріоритетом міністр назвала розвиток соціальних послуг на рівні європейських стандартів, зокрема для людей похилого віку та дітей.

Міністерство також буде працювати у напряму забезпечення засобами реабілітації тих, хто цього потребує. Крім того, серед пріоритетів Жолнович назвала цифровізацію соціальної сфери.