Майбутні зміни: в Мінсоцполітики хочуть оновити алгоритм нарахування пенсії
Зараз продовжується реформування пенсійної системи.
У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення, яким пропонується, зокрема зобов’язати роботодавця сплачувати частину зарплати працівника до накопичувального пенсійного фонду, інформує
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ»
«Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала упродовж життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. У всіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% від твого середнього рівня заробітку маєш отримувати й на пенсії. Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку», – зазначила вона.
За словами міністерки, це складно, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів людей, котрі сплачують соціальні внески. Тож щоб пенсіонер отримував 6-7 чи 10 тисяч гривень, людина, яка працює, має сплатити трохи більше ніж 10 тисяч гривень соціального внеску.
«Мало хто в Україні сплачує такий великий ЄСВ. Тож необхідний ресурс треба шукати деінде, і ми зараз над цим працюємо», – пояснила Оксана Жолнович.
Вона також звернула увагу на сам алгоритм нарахування пенсії, який потребує реформування.
«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо. Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин»,– підсумувала вона.
Міністерка також запевнила, що конкретні результати роботи над пенсійною реформою, яка включає й запровадження накопичувальної пенсії, з’являться вже до кінця цього року.