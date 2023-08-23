Майбутні зміни: в Мінсоцполітики хочуть оновити алгоритм нарахування пенсії

Зараз продовжується реформування пенсійної системи.

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення, яким пропонується, зокрема зобов’язати роботодавця сплачувати частину зарплати працівника до накопичувального пенсійного фонду, інформує ZN.ua.

Майбутні зміни: в Мінсоцполітики хочуть оновити алгоритм нарахування пенсії
© belchonock / depositphotos

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла, які зміни чекають пенсійну систему України. За її словами, робота триває.

«Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала упродовж життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. У всіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% від твого середнього рівня заробітку маєш отримувати й на пенсії. Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку», – зазначила вона.

За словами міністерки, це складно, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів людей, котрі сплачують соціальні внески. Тож щоб пенсіонер отримував 6-7 чи 10 тисяч гривень, людина, яка працює, має сплатити трохи більше ніж 10 тисяч гривень соціального внеску.

«Мало хто в Україні сплачує такий великий ЄСВ. Тож необхідний ресурс треба шукати деінде, і ми зараз над цим працюємо», – пояснила Оксана Жолнович.

Вона також звернула увагу на сам алгоритм нарахування пенсії, який потребує реформування.

«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо. Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин»,– підсумувала вона.

Міністерка також запевнила, що конкретні результати роботи над пенсійною реформою, яка включає й запровадження накопичувальної пенсії, з’являться вже до кінця цього року.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Україна зібрала 27,3 млн тонн зерновихУкраїна зібрала 27,3 млн тонн зернових
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІПошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
Каховська ГЕС не підлягає відновленню – КлименкоКаховська ГЕС не підлягає відновленню – Клименко
Блок рекламы


Похожие новости
Українці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фондУкраїнці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фонд
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерамУ Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам
Ринок електроенергії збалансувався після зміни прайс-кепівРинок електроенергії збалансувався після зміни прайс-кепів
Реєстрація квартири у новобудові: що змінилося для власниківРеєстрація квартири у новобудові: що змінилося для власників
Виробник ЗРК Patriot та крилатих ракет Tomahawk вирішив змінити назвуВиробник ЗРК Patriot та крилатих ракет Tomahawk вирішив змінити назву
В Україні змінилися правила реєстрації земліВ Україні змінилися правила реєстрації землі
Кабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладнихКабмін вніс зміни до порядку блокування податкових накладних
Трудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсіїТрудовий стаж: що треба робити, щоб не втратити його при розрахунку пенсії
Українці не хочуть продавати землю: експерт каже про неправильний менталітетУкраїнці не хочуть продавати землю: експерт каже про неправильний менталітет
Последние новости
Подгружаем последние новости