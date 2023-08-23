Майбутні зміни: в Мінсоцполітики хочуть оновити алгоритм нарахування пенсії

Зараз продовжується реформування пенсійної системи.

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення, яким пропонується, зокрема зобов’язати роботодавця сплачувати частину зарплати працівника до накопичувального пенсійного фонду, інформує ZN.ua .

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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла , які зміни чекають пенсійну систему України. За її словами, робота триває.

«Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала упродовж життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. У всіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% від твого середнього рівня заробітку маєш отримувати й на пенсії. Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку», – зазначила вона.

За словами міністерки, це складно, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів людей, котрі сплачують соціальні внески. Тож щоб пенсіонер отримував 6-7 чи 10 тисяч гривень, людина, яка працює, має сплатити трохи більше ніж 10 тисяч гривень соціального внеску.

«Мало хто в Україні сплачує такий великий ЄСВ. Тож необхідний ресурс треба шукати деінде, і ми зараз над цим працюємо», – пояснила Оксана Жолнович.

Вона також звернула увагу на сам алгоритм нарахування пенсії, який потребує реформування.

«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо. Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин»,– підсумувала вона.

Міністерка також запевнила, що конкретні результати роботи над пенсійною реформою, яка включає й запровадження накопичувальної пенсії, з’являться вже до кінця цього року.