Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміни

Дніпропетровська область обігнала Львівську.

Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміни
© pixabay.com

Абсолютним лідером за кількістю відкритих нових бізнесів в Україні в минулому році був Київ - 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП. Про це свідчать дані системи YouControl.Market, інформує ZN.ua.

Друге місце за кількістю новостворених бізнесів посіла Дніпропетровська область. Тут було відкрито 28,3 тисяч (9%) ФОП та 2,4 тисячі (9%) компаній. Третє місце - Львівська область: 24,4 тисяч ФОПів (7,7%) та понад 2 тисячі (8%) компаній

До ТОП-10 також увійшли міста: Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг.

«Практично кожне із цих міст щоденно потерпає від терористичних ударів російських ракет. Попри все українські підприємці продовжують виявляти стійкість та активно розвивають економіку країни», - зазначили аналітики.

Повідомлялось, що минулого року українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців у порівнянні з аналогічними показниками останніх десяти років. Так, з 1 лютого 2023-го по 1 лютого 2024-го було зареєстровано 314 392 таких платників податків.


Олена Середа, ZN.ua





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