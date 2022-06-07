Правительство планирует раздать деньги бизнесу, чтобы "разогреть" экономику

Основные принципы такой программы уже оговорены в Кабмине, но не обнародуются, информирует ZN.ua.

Кабинет Министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - написал Шмигаль.

По его словам, основные принципы такой программы были обсуждены на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.

"Дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - сообщил премьер.

Напомним, по оценке НБУ, скорое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не менее чем на треть.

В Минэкономики считают, что для скорейшего послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или 70 млрд долларов США в год в течение минимум десяти лет.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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