Правительство планирует раздать деньги бизнесу, чтобы "разогреть" экономику

Кабинет Министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - написал Шмигаль.

По его словам, основные принципы такой программы были обсуждены на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.

"Дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - сообщил премьер.

Напомним, по оценке НБУ, скорое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не менее чем на треть.