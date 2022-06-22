В РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкции

В РоSSии предложили создать криптозолотой рубль, чтобы обойти западные санкции. Об этом говорится в исследовании ВЭБ. РФ , пишет Forbes.

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Институт исследований и экспертизы ВЭБ. РФ предложил создать криптозолотой рубль. Это может стать способом решить вопрос о переходе к качественно другой национальной финансово-денежной системе, который появился из-за санкций, говорится в подготовленном им докладе.

Документ предлагает варианты решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей.

В том числе речь идет о расширении использования золота в качестве основы криптовалюты.

Аналитики института считают необходимым принять рыночную ценность золота в качестве эталона меры стоимости и под золотое обеспечение выпустить стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль», который в отличие от цифрового рубля будет иметь золотое обеспечение и предназначен для внешних расчетов.

«Золотой цифровой рубль выступит как оболочка золота, оформленного в виде рубля», — говорится в докладе. Там же подчеркивается, что заблокировать операции с криптозолотым рублем у США не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

Аналитики ВЭБ. РФ предлагают также проработать для подсанкционных компаний механизм работы с криптовалютами на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу.

«Пока криптовалюта не может в полной мере конкурировать с традиционными деньгами в качестве платежного средства, однако как торговый инструмент с высокой волатильностью, она привлекательнее многих других активов», — говорится в докладе.

Напомним

США и другие страны в ответ на роSSийское военное вторжение в Украину ввели санкции против РоSSии. В том числе был заблокирован доступ ЦБ к половине накопленных международных резервов.

Минфин в марте говорил, что РоSSия не может распоряжаться примерно $300 млрд при общем объеме активов $640 млрд.