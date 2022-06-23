Криптовалютные биржи заблокировали учетные записи обходивших санкции россиян

Сотрудники Государственного бюро провели расследование и установили, что россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении РоSSии международным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Фото: thebell.io

Что известно

Следователи обнаружили, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из РоSSии и Беларуси совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF в обход санкций. В ведомстве добавили, что это происходило и через украинские вебсайты.

После расследования бюро передало информацию уполномоченным органам украинской власти, которые обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

Санкции против РФ

В середине марта Coinbase закрыла более 25 тысяч роSSийских кошельков, которые, по мнению администрации сервиса, связаны с «незаконной деятельностью».

В апреле самая крупная по объемам торгов криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей, проживающих в РФ и имеющих на бирже активы общей стоимостью более 10?000 евро.

Такие клиенты площадки могут использовать только функцию вывода средств. В компании объяснили такие меры пятым пакетом ограничительных мер ЕС по РФ .