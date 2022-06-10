Крупнейшие криптобиржи Южной Кореи исключили Litecoin из листинга

Upbit и еще четыре южнокорейские криптобиржи сообщили о делистинге Litecoin (LTC) из-за новой функции сети MimbleWimble (MWEB), которая не раскрывает информацию о транзакциях. Об этом пишет Bits.media.

Фото: forexite.com

Причина делистинга

20 мая разработчики активировали протокол MimbleWimble Extension Blocks, который позволяет скрывать данные о транзакциях. Эта функция создала проблемы для местных торговых площадок, которые действуют в рамках законодательства.



В Upbit объяснили делистинг необходимостью следовать правилам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые требуют записывать данные о криптотранзакциях. Поддержка альткоина будет прекращена 20 июня, пользователи смогут вывести средства в течение месяца.



Bithumb приостановит все депозиты Litecoin с 8 июня. Пользователи до 25 июля смогут вывести свою криптовалюту.



По информации сайта 8 BTC, другие местные криптобиржи Coinone, Korbit и Gopax также уведомили пользователей о делистинге Litecoin.

Криптовалюта Litecoin

Litecoin является одной из старейших криптовалют, она была выпущена в 2011 году. Сейчас она занимает двадцатую строчку в списке крупнейших по капитализации. Рыночная оценка альткоина достигает $4,3 млрд.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Litecoin 8 июня составляет $62,32.